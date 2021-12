Proteste cu români la Bruxelles. Nu mai vor restricții -VIDEO Europa este inundata de proteste ce au loc aproape zilnic din cauza restricțiilor și a masurilor luate in pandemie. La Bruxelles sunt mii de oameni stranși pe strazi, care iși spune nemulțumirile. De data aceasta, printre ei sunt și romani care flutura tricolorul. Și pentru ca vor sa fie siguri ca misiunea lor va fi dusa pana la capat, organizatorii folosesc camere video pentru a contoriza numarul de participanți, dupa ce au acuzat poliția și presa ca ar fi raportat o prezența mai mica, pentru a minimaliza impactul protestelor. Protestatarii contesta utilizarii pe scara larga a certificatului… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

