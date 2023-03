Stiri pe aceeasi tema

- Activista de mediu Greta Thunberg a fost reținuta miercuri, 1 martie, pentru scurt timp, de politia norvegiana in timpul unei demonstratii la Oslo impotriva a doua parcuri eoliene construite pe terenuri folosite in mod traditional de crescatorii de reni din randul populatiei indigene Sami, informeaza…

- Activiști indigeni și de mediu, printre care se numara și Greta Thunberg, au blocat marți accesul la mai multe ministere norvegiene, extinzand un protest pentru a cere indepartarea turbinelor eoliene de pe pașunile renilor. Thunberg, o susținatoare a energiei bazate pe carbon, a declarat ca guvernele…

- Activista de mediu Greta Thunberg si alte zeci de persoane au blocat luni intrarile in Ministerul Energiei din Norvegia pentru a protesta fata de turbinele eoliene construite pe terenuri folosite in mod traditional de crescatorii de reni din randul populatiei indigene Sami, informeaza Reuters. Greta…

- Greta Thunberg, o sustinatoare vocala a inceperii independentei mondiale de energia bazata pe carbon, a declarat ca tranzitia catre energia verde nu poate avea loc in detrimentul drepturilor indigenilor. “Drepturile indigenilor, drepturile omului, trebuie sa mearga mana in mana cu protectia climei si…

- Greta Thunberg, 20 de ani, militanta pentru protectia mediului, si zeci de alti activisti au blocat luni, 27 februarie, intrarile in Ministerul norvegian al Energiei de la Oslo, protestand fata de instalarea turbinelor eoliene pe terenuri folosite in mod traditional de pastorii de reni din populatia…

- Manifestații au avut loc in 20 de orașe din Israel, iar protestatarii au denunțat inclusiv propunerea de extindere a așezarilor in Cisiordania, relateaza The Guardian. Mii de israelieni s-au adunat la Tel Aviv pentru a cincea saptamana consecutiv pentru a demonstra impotriva reformelor controversate…

- Activista de mediu Greta Thunberg si-a reluat rapid campania miercuri dupa ce a fost retinuta marti pentru scurt timp de politie, in Germania, in timpul unui protest impotriva extinderii unei mine de carbune, postand pe Twitter ca protejarea climei nu reprezinta o infractiune,