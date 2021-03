Stiri pe aceeasi tema

- Mii de protestatari au ieșit, in aceasta noapte, pe strazile din Braila, Galați, Constanța, Pitești, București, Arad, Timișoara, Sibiu și Cluj Napoca și au scandat impotriva noilior restricții intrate in vigoare, incepand de ieri, 28 martie 2021. Aceștia au ars maștile și scandeaza lozinci impotriva…

- Judetul Ilfov are cea mai mare rata de infectare, de 8,33 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand erau 8,02. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,88 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua anterioara, cand cifra era 6,67.Rate mari de infectare sunt…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus continua sa creasca. Cea mai mare incidența a cazurilor de infectari este inregistrata in județul Ilfov. Rata imbolnavirilor a ajuns la 7,86 la mie. Municipiul Bucuresti a atins o incidenta de 6,50 cazuri la mia de locuitori, in crestere fata de ziua…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 7,91 cazuri la mia de locuitori. De asemenea, in București rata de incidența continua sa creasca de la o zi la alta, tot in Capitala au fost raportate cele mai multe cazuri de la inceputul pandemiei 2.171.Autoritațile au confirmat…

- In Europa a fost o zi a protestelor fața de restricțiile provocate de pandemia de Covid-19. Mii de oameni au manifestat in Germania, Marea Britanie, Croația, Elveția, Austria și Serbia. Au cerut autoritaților sa renunțe la regulile de protecție pe care le considera exagerate. In unele cazuri, protestele…

- Alte 3.432 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, in urma a 31.145 de teste, iar bilanțul a ajuns la 799.164, potrivit datelor furnizate sambata de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima zi au decedat 54 de persoane, iar la terapie intensiva sunt internați aproape 1.000 de…

- FRF lanseaza campania “Cupa Vine La Tine – 2021”, prin care sunt onorate performanțele, poveștile și eroii din cea mai spectaculoasa competiție! Federația a selectat cele mai performante 16 județe ale Romaniei de azi in Cupa Romaniei, prin prisma rezultatelor obținute all-time de echipele din fiecare…

- Another 41 people infected with SARS-CoV-2 have died in the last 24 hours, according to data transmitted on Sunday by the Strategic Communication Group (GCS), as reported by AGERPRES. According to the GCS, it is about 21 men and 20 women - people hospitalized in Arad, Arges, Bacau, Botosani,…