Sambata 5 februarie 2022 s-a organizat un protest in Zalau, impotriva certificatului verde, incepand cu ora 15:00Participantii s-au adunat cu masinile personale la Prestige Events de unde urmeaza sa porneasca in oras.Vom reveni cu detalii Acest articol Protest sambata in Zalau a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV .