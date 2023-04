Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut public ca situatia economica a Romaniei e foarte buna, in conditiile in care romanii au cel mai scump Paste din ultimii 20 de ani, a afirmat, joi, liderul USR, deputatul Catalin Drula. "Iohannis sustine ca situatia economica a Romaniei e foarte buna. Realitatea…

- FCSB incalca zilnic Regulamentul privind Statutul Antrenorului, documentul in baza caruia iși desfașoara activitatea tehnicienii din Romania. Regulamentul impune o fișa a postului pentru antrenorul principal, o lista care arata ca o farsa in clubul lui Becali, in care Pintilii nu indeplinește mai nimic.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat, vineri dimineata, ca retrage autorizatia celei mai mari companii de asigurari auto din Romania, Euroins. Compania intra in insolventa, a patra pe piata de asigurari din 2015 incoace. Asta inseamna o noua lovitura pentru proprietarii de autoturisme.…

- Este o poveste specifica sistemului public din Romania: un om moare și nu exista niciun vinovat. Sistemul sanitar și cel judiciar se spala unul pe altul. Medicii nu dau raspunsuri, procurorii ingroapa cazul „pe proceduri”. Un tanar de 29 de ani a decedat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, in…

- La Targoviște a inceput montajul primelor stații de calatori moderne, destinate transportului public urban! Cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, Targoviște va avea una dintre cele mai moderne infrastructuri de transport local din Romania, care include și noile stații de calatori. „Stațiile…

- Romania și Ucraina au reluat disputa cu privire la Canalul Bastroe, ceea ce a dus la diferite divergențe politice, opinii pro sau contra Ucraina și ingrijorari cu privire la impactul lucrarilor de adancire a canalului asupra regiunii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In urma cu mai bine de 400 de ani, Lloyds era o cafenea cunoscuta din Londra, una dintre primele din lume. Astazi, este cea mai mare bursa de asigurari de pe glob și asta pentru ca cei care au condus organizația au știut sa plateasca la timp și integral daunele, mai ales in momentele dificile pentru…

- In urma cu puțin timp, in Oltenia, Gorj s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, la o adancime de 15 km.Pana la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.Informații despre masurile și modul de comportare…