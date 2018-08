Protest Piata Victoriei: peste 5.000 persoane. In piata a ajuns si presedintele PNL, Ludovic Orban

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu exclude o candidatura la alegerile europarlamentare din 2019 și ca au fost colegi de partid care i-au solicitat sa se inscrie in cursa. Intrebat daca exista posibilitatea ca el și alți colegi sa candideze, liderul liberal a spus "cu siguranța",…

- Liderul PNL Ludovic Orban anunta ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa miercuri, 20 iunie. "Primii parteneri sunt Opozitia, USR si PMP. Negociem cu toata lumea. Parlamentari individuali, toate discutiile pe mai multe paliere. Cautam sa ai convingem pe oameni sa fac un bine. Maine…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, referitor la inscrierea lui Daniel Zamfir in ALDE, ca acesta "ingroașa randurile firimituriștilor pe langa Tariceanu", precizand ca e bine ca se clarifica cine sunt tradatorii, inaintea moțiunii de cenzura impotriva Guvernului.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a spus joi ca exista informatii „aproape certe” ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va demara in cursul saptamanii viitoare, cu sprijinul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, procedura de demitere a sefului statului, Klaus Iohannis.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanești sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, in context afirmand și ca trei cetațeni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.”Serviciile…

- "E destul de ciudat ca, la o luna dupa ce ai venit din Germania, sa faci aceasta plangere penala. (...) Dar cred ca va fi destul de greu de explicat domnului Orban cum e posibil sa anunti ca depui plangere impotriva unui prim-ministru il acuzi, cred ca e cea mai mare infractiune posibila, de inalta…

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca plangerea penala formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila este una "neinspirata" si care se va solda cu "nimic". "Suntem intr-o situatie inedita in care Opozitia face o plangere penala…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus la Parchetul General o plangere pe numele premierului Viorica Dancila. Liderul PNL o acuza pe Viorica Dancila de inalta tradare, prezentarea cu rea credinta...