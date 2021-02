Protest masiv la Termocentrala Mintia. Peste 100 de angajati sunt nemultumiti de intarzierile salariale O suta de angajati de la Termocentrala Mintia au protestat joi dimineata in curtea institutiei, nemultumiti de intarzierile salariale. Protestul vine dupa ce miercuri minerii de la mina Lupeni s-au blocat in subteran.



Prefectul judetului Hunedoara, Calin Petru Marian, le-a promis protestatarilor ca isi vor primi salariile in 26 februarie.



"Prefectul se afla la Termocentrala Mintia, vorbeste cu angajatii. Sunt undeva la 100 de angajati in curtea termocentralei. Protestul a fost sistat dupa discutiile cu prefectul care a dat asigurari ca banii de salarii vor fi acordati pe 26… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

