Protest la Școala Coresi Târgoviște pentru îndepărtarea din colectiv a unui copil cu comportament violent (VIDEO) Zeci de parinți s-au strans astazi in fața școlii Coresi, școala de top din municipiul Targoviște, intr-un protest pașnic care a vizat situația unui elev de clasa a 3-a cu un comportament extrem de violent. Acesta a agresat mai mulți elevi de-a lungul anului școlar, dar și cadre didactice. Copilul a ajuns in școala dupa ce ar fi fost mutat din cauza comportamentului, de la Școala nr. 2. Ultimul incident a avut loc ieri cand doua fetițe au fost lovite și tarate de par pe coridor. Una a fost scoasa din mainile baiatului de paznicul școlii. Parinții ambelor fete spun ca acestea au refuzat sa mai… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil care s-a pierdut vineri dupa-amiaza in partea superioara a masivului Postavaru a fost coborat in siguranta la baza muntelui si si-a regasit parintii cu ajutorul jandarmilor montani de la Poiana Brasov. Conform jandarmilor brasoveni, parintii au fost depistati dupa difuzarea de mesaje vocale…

- Oamenii s-au adunat in parcul din fata UPU, unde au aprins lumanari si au depus flori langa fotografia Stefaniei, dupa care au blocat drumul din fata spitalului, strigand lozinci precum "Afara criminalii din spitale", "Demisia", "Criminalul", "Sa plateasca", relateaza Agerpres.Ei au cerut demisia medicului,…

- Oamenii s-au adunat in parcul din fata UPU, unde au aprins lumanari si au depus flori langa fotografia Stefaniei, dupa care au blocat drumul din fata spitalului, strigand lozinci precum "Afara criminalii din spitale", "Demisia", "Criminalul", "Sa plateasca", relateaza Agerpres.Ei au cerut demisia medicului,…

- Ecologista Greta Thunberg a fost reținuta de poliție in micul sat german Luetzerath in timpul unui protest impotriva exploatarii carbunelui. Tanara in varsta de 20 de ani a fost saltata de polițiști in satul german Luetzerath. Satul este amenințat sa fie distrus pentru a face loc unei noi mine de carbune,…

- Revoltata de gestul invațatoarei, mama copilului de 7 ani a luat imediat atitudine. Aceasta a mers la medic pentru certificat medico-legal, iar raportul a scos la iveala faptul ca baiatul chiar ar fi fost lovit cu un obiect contondent și ca are nevoie de cinci zile de ingrijiri medicale. De asemenea,…

- O tanara din Maramureș a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor pentru a opri o agresiune intre parinții ei. Potrivit Poliției Maramureș, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda au fost sesizați de catre o tanara, cu privire la faptul ca tatal sau o agreseaza fizic pe mama sa. Deplasați…

- Situația de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Turda se agraveaza pe zi ce trece, iar azi majoritatea profesorilor au vrut sa intrerupa procesul de invațamant și sa iasa in curtea liceului, in semn de protest fața de directoarea Codruța Andreica, careia i-au solicitat demisia intr-o proporție…