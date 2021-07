Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Declic, Uniti Salvam, Rosia Montana in UNESCO World Heritage, Funky Citizens, Mining Watch Romania, Prietenii Rosiei Montane, Coruptia Ucide si Evolutie in institutie au anuntat protestul „Iesim in strada pentru Rosia Montana!”, programat sa aiba loc duminica, de la ora 19:00, in fata…

- “Premierul Citu are curajul, exact ca Mancini, marele antrenor al Italiei, care si-a dus echipa in finala, sa ii schimbe la o adica pe Chiellini sau pe Immobile, fara prea multe discutii, pentru ca echipa trebuie sa functioneze si pentru ca noi i-am dat increderea noastra pentru a duce aceasta tara,…

- Comunitatea Declic și Mining Watch Romania condamna ferm solicitarea premierului Florin Cițu de a retrage dosarul Roșia Montana de la UNESCO. Potrivit ONG-urilor, daca acest lucru se intampla, evaluarea și dosarul aflate acum pe masa Comitetului vor fi pierdute definitiv. Primarul comunei Roșia Montana,…

- Comunitatea Declic și Mining Watch Romania condamna ferm solicitarea premierului Florin Cițu de a retrage dosarul Roșia Montana de la UNESCO. Daca acest lucru se intampla, evaluarea și dosarul aflate acum pe masa Comitetului vor fi pierdute definitiv. “Prim-ministrul Cițu prejudiciaza…

- Partidul AUR vrea sa incendieze cu totul clasa politica. Dupa ce au afirmat ca sunt gata sa voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu, acum George Simion si Claudiu Tarziu fac planul pentru debarcarea lui Klaus Iohannis. De ce-l vor plecat pe seful statului? Pentru cal iderul de la Cotroceni…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca pandemia nu a trecut inca, dar "este momentul ca romanii din nou sa se bucure de nunti, botezuri" si alte evenimente. Citu a spus ca masurile de relaxare decise de la 1 iunie pentru persoanele vaccinate nu reprezinta un privilegiu pentru acestea,…

- Pe masura ce datele oficiale prezentate de autoritați indica o ameliorare a situației epidemiologice, fiind așteptate anunțuri cu privire la noi relaxari ale masurilor restrictive impuse in incercarea de a limita raspandirea noului coronavirus, s-a aflat ca la Cotroceni a fost convocata o ședința de…

- Premierul Florin Cițu a mers, in aceasta dimineața, la Cotroceni, pentru a avea o discuție cu președintele Klaus Iohannis despre situația din Guvern, ne-au precizat surse liberale. Citește și: Intalnire CRUCIALA intre Florin Cițu și Dan Barna: se decid demiterile din Guvern Florin Cițu…