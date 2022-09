Stiri pe aceeasi tema

- Activistii miscarii „Partidul mortilor”, axata pe actiuni de protest prin manifestari artistice, au lasat marti un mesaj scris pe o foaie rupta dintr-un caiet de elev la mormantul parintilor presedintelui rus Vladimir Putin, scrie publicația ucraineana Focus, citand presa rusa. „Dragi parinti! Fiul…

- Șeful Ceceniei, Ramzan Kadirov, a anunțat ca armata rusa trece la o noua tactica in ceea ce oficial la Moscova se numește operațiunea militara speciala din Ucraina. Kadirov a discutat despre acest lucru cu Magomed Daudov, șeful Cartierului General Operațional al Republicii Cecene pentru desfașurarea…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter , potrivit…

- Cetațenii din Rusia care exprima poziții impotriva invaziei din Ucraina se trezesc denunțați la autoritați de colegi, trecatori sau chiar de catre membrii familiei. In urma indemnurilor lui Vladimir Putin, in mai multe locuri au aparut canale de Telegram unde rușii vigilenți iși pot trimite denunțurile,…

- Moscova a acuzat natiunile occidentale ca blocheaza negocierile de pace cu Ucraina, prelungind astfel razboiul, informeaza duminica dpa.Acum este momentul cand tarile occidentale pariaza totul pe continuarea razboiului, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusa.Potrivit…

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a recunoscut ca furnizarea de energie electrica din Ucraina catre țarile UE va ajuta la inlocuirea unei parți semnificative a gazului din Rusia. Mesajul video corespunzator a fost publicat pe canalul sau Telegram. Potrivit politicianului, Kievul se pregatește…