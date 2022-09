PROTEST in Ploiesti! Sute de persoane au cerur repornirea apei calde

Stiri pe aceeasi tema

- Criza apei calde la Ploiesti continua. De 34 de zile, ploiestenii folosesc sisteme improvizate pentru incalzirea apei, iar solutiile autoritatilor intarzie sa apara. Nimeni nu stie cand vom avea din nou apa calda si, mai grav, nu se stie cum va fi rezolvata situatia. In tot acest timp, curg acuzatii…

- Astazi, prefectul de Prahova a convocat Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), la cererea președintelui Consiliului Județean Prahova, pentru analizarea situației sistarii furnizarii apei calde in municipiul Ploiești. Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a aprobat o hotarare…

- N. Dumitrescu In a patra zi de cand noul operator de termoficare a sistat furnizarea apei calde menajere in oraș, ploieștenii au ieșit in strada. Astfel, joi, zeci de persoane s-au adunat in fața Palatului Administrativ din Ploiești pentru a cere, din strada, ca acasa sa aiba, din nou, apa calda, știindu-se…

- Directorul ADI Termo Prahova, Horia Tiseanu, si-a dat demisia dupa scandalul privind sistarea furnizarii apei calde la Ploiesti, a anuntat, joi, Biroul de Presa al Consiliului Judetean Prahova.

- Aproximativ 50 de persoane au protestat, joi, la Ploiesti, fața de oprirea furnizarii de apa calda in oraș, pentru o luna de zile, scrie News.ro. Protestatari din mai multe cartiere din municipiu s-au dus in fata sediului Consiliului Judetean Prahova si al Prefecturii Prahova, pentru a-si exprima nemulțumirea…

- • Autoritatile cer reluarea in regim de urgenta a furnizarii apei • Invocand „premeditarea situatiei”, primarul Andrei Volosevici a facut plangere penala N. Dumitrescu Sistarea apei calde menajere la Ploiești, la data de 1 august a.c., care afecteaza atat activitatea instituțiilor publice din oraș,…

