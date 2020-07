Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Victoriei din București, in semn de protest fața de intenția guvernanților de a legifera carantina și izolarea. Inițial, participanții s-au adunat pe trotuare, apoi au mers in mijlocul pieței. Cei mai mulți nu poarta marști de protecție…

- Peste 1.000 de oameni s-au strans, duminica seara, in Piața Victoriei din Capitala, pentru a protesta impotriva legii carantinarii și izolarii persoanelor infectate cu noul coronavirus, care urmeaza sa fie dezbatuta luni in Senat.Cei mai mulți dintre cei prezenți nu poarta maști de protecție și nu pastreaza…

