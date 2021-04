Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți membri AUR protesteze in fața Ministerului Sanatații și cer demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa tragedia de la Spitalul Victor Babeș. Liderul partidului, George Simion a incercat sa intre in cladirea partidului, dar a fost oprit de un jandarm. “Cerem de doua luni si jumatate,…

- Un protest organizat de AUR se desfașoara, marți, in fața Ministerului Sanatații. Mai mulți parlamentari AUR, printre care liderul formațiunii, George Simion, participa la protest. AUR cere demisia ministrului Vlad Voiculescu. AUR a cerut luni constituirea unei comisii de ancheta privind ceea…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila il critica pe ministrul Sanatatii pentru decizia acestuia de a-i convoca sambata seara pe managerii spitalelor din Capitala la discutia privind extinderea capacitatii de terapie intensiva pentru patologia COVID-19. Citește și: VIDEO - Vlad Voiculescu a trecut…

- Bogdan Oprea a transmis ca a incetat colaborarea cu Ministerul Sanatații și cu ministrul Vlad Voiculescu și de joi revine exclusiv la cariera didactica, urmand sa publice un manual de combatere a fake-news-ului și dezinformarii online, informeaza Mediafax.

- UPDATE – Aproximativ 200 de persoane au participat, sambata seara, la un mars de protest organizat de Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor pe traseul Ministerul Sanatatii – Institutul ‘Matei Bals’, in legatura cu incendiul soldat cu decesul a sase pacienti. Initial, protestul a fost organizat in…

- Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații. Zeci de oameni au ieșit in strada dupa incendiul izbucnit intr-o secție a Institutului de boli infecțioase Matei Balș, in urma caruia 6 oameni și-au pierdut viața. Sunt proteste in fața Ministerului Sanatații! Zeci de oameni au ieșit sambata in strada dupa…

- Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor a organizat, sambata, un protest la sediul Ministerului Sanatatii, in urma incendiului de la Institutul „Matei Bals”. Participanții au purtat steaguri si vuvuzele, scandand lozinci precum „Demisia!”, „Jos Guvernul!”, „Rusine sa va fie!” sau „Iesiti din casa,…