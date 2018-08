Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane s-au adunat, vineri, in fata Pavilionului Expozitional din Mamaia unde are loc reuniunea femeilor din PSD, cu intentia de a protesta in momentul sosirii lui Liviu Dragnea si a Vioricai Dancila.

- Justitia italiana a deschis o ancheta contra ministrului italian de interne, Matteo Salvini, pentru "sechestrare de persoane, arestari ilegale si abuz de putere" in dosarul migrantilor retinuti la bordul navei Diciotti, au anuntat sambata media italiene, relateaza AFP preluata de agerpres.Protest…

- Insurgenti talibani au rapit mai mult de 100 de pasageri din trei autobuze in nordul Afganistanului, au informat oficiali, desi acordul de incetare a focului anuntat de guvern urmeaza sa intre in vigoare, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Pasagerii calatoreau luni dimineata intre Takhar…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu solicita demisia lui Liviu Dragnea, a Vioricai Dancila și a ministrului de Interne, Carmen Dan, dupa prezentarea raportului privind evenimentele violente de la protestul din 10 august."Cat tupeu trebuie sa ai sa dai vina pe victime pentru tot ce a fost in Piața…

- Inalta Curte a reactionat vineri, intr-un comunicat de presa fara precedent, si arata ca Justitia se realizeaza numai in sala de judecata si numai in baza dispozitiilor constitutionale ale legii. Magistratii fac trimitere la afirmatii facute de membri ai Guvernului, cum ar fi premierul Viorica…

- Un reprezentant al Initiativei Fara penali in functii publice s a asezat, vineri, la usa grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor, unde va avea loc reuniunea Comitetului Executiv National al formatiunii, pentru a cere demisia lui Liviu Dragnea din functiile detinute ca urmare a condamnarii…

- Liderul PSD a mai precizat ca mitingul va fi unul de protest fața de abuzurile din justiție. „Este un miting impotriva faptului ca democratia si statul de drept sunt puse serios sub semnul intrebarii, ba putem spune si mai dur ca sunt afectate de cativa ani buni in Romania. Facem acest…