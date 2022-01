Protest impresionant la Secția 5 Poliție în memoria fetiței ucisă de un polițist pe trecerea de pietoni Zeci de bucureșteni au protestat, sambata, in fața sediului Secției 5 de Poliție din București, aprinzand candele in memoria Raisei, fetița pe care un polițist de la secție a accidentat-o mortal pe trecerea de pietoni. Fetița a fost inmormantata sambata. Oamenii s-au adunat in fața Secției 5 Poliție, sambata dupa-amiaza, dupa inmormantare, și au aprins […] The post Protest impresionant la Secția 5 Poliție in memoria fetiței ucisa de un polițist pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

