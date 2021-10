Stiri pe aceeasi tema

- Cițu lasa cheltuielile pentru viitorul premier, aproband marirea salariul minim abia de la 1 ianuarie 2022. Guvernul interimar pe care il conduce acum Florin Cițu are un mandat de cel mult 45 de zile. Deci Florin Cițu nu va mai fi probabil premier in ianuarie 2022. Premierul Cițu a majorat salariul…

- Comunitatea Declic organizeaza joi, 7 octombrie, de la ora 10.00, in fața Ministerului Muncii, din București, o acțiune de protest prin care ii lanseaza o provocare inedita actualului ministru al Muncii: Raluca Turcan, te provocam sa traiești cu salariul minim pe economie!, se arata pe pagina de Facebook…

- Guvernul a aprobat posibilitatea administrarii in regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme usoare, a anuntat ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila.”Este vorba despre o ordonanta de urgenta a Guvernului prin care s-a completat Legea 136/2020 privind instituirea…

- Bugetarii nu vor mai putea trage chiulul: Accesul la birou și salariile, monitorizate printr-o cartela speciala Bugetarii nu vor mai putea trage chiulul: Accesul la birou și salariile, monitorizate printr-o cartela speciala Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat implementarea unui sistem electronic…

- ”Este o preocupare in acest sens la nivelul Guvernului, dar Ministerul Energiei va veni cu propuneri, se lucreaza deja si stiti ca premierul a anuntat deja, o sa devansam putin termenul pentru consumatorul vulnerabil. In ceea ce priveste partea de consumator vulnerabil, Ministerul Energiei si Ministerul…

- "Motiunea "Romania liberala", sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului. Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe…

- „Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme…

