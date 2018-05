Protest de amploare anunțat sâmbătă față de coaliția de guvernare în București, în țară și străinătate Un protest de amploare fața de coaliția de guvernare este programat sambata, de la ora 18.00, in București, in peste 20 orașe din țara, dar și in diaspora. Oamenii acuza coaliția PSD-ALDE ca nu și-a respectat promisiunile facute in campania electorala, iar metodele și acțiunile acesteia ”au ca efect indepartarea Romaniei de standardele europene și democratice și aruncarea ei in liga regimurilor autocratice”. Apelul la protest a fost facut pe Facebook pe paginile ”Vrem Europa, nu Dictatura”, de catre comunitațile civice Corupția Ucide, Rezistenta, Insistam, Reset, Inițiativa Romania, Acțiunea Civica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

