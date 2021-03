Protest cu fumigene în fața sediului MAI! VIDEO A fost galagie, joi, in fața sediului Ministerului de Interne. Chiar de Ziua Poliției Romane, sindicaliștii Europol au ieșit in strada, in proximitatea instituției conduse de catre Lucian Bode, pentru a se face mai bine auziți. Au rasunat vuvuzele, sirene, tobe, dar și scandarea ”Unitate!”. La un moment dat, au fost aprinse fumigene, in culorile […] The post Protest cu fumigene in fața sediului MAI! VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

