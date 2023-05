Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o saptamana de suferința, o fata de 14 ani a incetat din viața, la spital, la Cluj. In urma cu o saptamana, in timp ce era la școala, la Geaca, fata a inghițit un jeleu, care s-a lipit de trahee, iar eleva a ramas fara aer. Abia dupa o ora, dupa sosirea echipajului medical …

- Doua autovehicule au fost implicate in accidentul care s-a produs in localitatea Negreni, la km 551. Potrivit reprezentanților IPJ Cluj, la data de 25 aprilie, in jurul orei 18.35, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la un accident rutier produs pe DN1 E60, la km 551, in localitatea…

- La Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant din Targu Mureș, un tanar din Cluj și o tanara doctorița din București, greu incercați de soarta, au primit o noua șansa la viața prin transplant de cord, in Saptamana Luminata. Se spune ca „cine salveaza o viața, salveaza o lume intreaga”, dar despre…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, astazi, in conferinta de presa premergatoare cu Universitatea Craiova, ca echipa sa a demonstrat ca poate crea probleme oricarui adversar din play-off-ul Superligii. „Nu facem o tragedie dupa meciul cu CFR. Avem un meci important…

- Un șofer care luni ar fi provocat un accident pe DN 1C, in judetul Cluj, si a fugit de la fața locului, este cautat acum de politisti. Soferul ranit in accident a fost transportat la spital, informeaza Stiripesurse. Accidentul a avut loc luni seara, pe DN 1C – E 576, in afara localitații Jucu. Din cercetarile…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, este nemulțumit de faptul ca in sistemul actual exista medici care de multe ori nu pot fi gasiți in spital in timpul programului de lucru. El a declarat la Cluj ca este inadmisibil sa mergi la un spital de stat la ora 13.00 și sa nu aiba cine sa te consulte,…

- Un medic al departamentului de urgența avertizeaza parinții cu privire la un instrument folosit frecvent la gratar, dupa ce a vazut un baiețel de patru ani care a fost la un pas de moarte din cauza acestuia.

- Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova 1948, nu este surprins de victoria obținuta de FCSB, scor 1-0, pe terenul lui CFR Cluj, in runda cu numarul 24 din Superliga. Cu toate acestea, Adrian Mititelu considera ca tot gruparea din Gruia ramane favorita la caștigarea campionatului, dar, in…