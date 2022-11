Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii opoziției s-au incaierat sambata cu poliția in fața biroului premierului Edi Rama, unde zeci de mii de persoane s-au adunat pentru a manifesta impotriva corupției și a saraciei in creștere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii piteșteni ancheteaza agresarea unui copil de catre alți minori, in municipiul Pitești. Cea care a sesizat oamenii legii este mama puștiului batut, elev la o școala din Pitești.

- Luni seara, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au fost sesizați, de catre mama unui minor de 14 ani, cu privire la faptul ca fiul sau ar fi fost agresat, in cursul aceleiași zile, in jurul orei 18.00, de catre mai multe persoane, in municipiului Pitești, in timp ce se intorcea de la școala.…

- Scandal uriaș intre Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan. Cei doi soți s-au intalnit in casa din Snagov și s-ar fi luat la bataie. Poliția a intervenit și i-ar condus la secție pe cei doi, care ar fi continuat scandalul și acolo. Laurențiu Reghecampf și Ana Maria Prodan s-au luat la bataie. Polițiștii…

- FOTO| ROADPOL Safety Days, in Alba: Polițiștii au discutat cu participanții la trafic despre importanța respectarii normelor rutiere FOTO| ROADPOL Safety Days, in Alba: Polițiștii au discutat cu participanții la trafic despre importanța respectarii normelor rutiere In perioada 16 – 22 septembrie 2022,…

- Unsprezece persoane au fost duse la audieri de politistii din Ilfov, in urma unei batai care a avut loc pe o strada din Mogosoaia. Participantii la conflict au devenit agresivi cu politistii veniti sa aplaneze scandalul, iar unul dintre agenti a tras un foc de arma in aer. Fii la curent cu…

- Ieri , 23 august, la ora 14.56, polițiștii baimareni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe strada Electrolizei din municipiu a avut loc o altercație intre mai multe persoane. La fața locului polițiștii au identificat un barbat de 30 de ani și doua tinere de 26 și 27 de ani, toți din…

- Joi, 18 august, la ora 15.06, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca in localitatea Baița are loc un scandal in familie. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 26 de ani din Baița, pe fondul unor neințelegeri, și-ar fi agresat fizic…