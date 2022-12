Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, avand in vedere poziția Austriei de a vota negativ Decizia privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen in cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne din 8 decembrie 2022, din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, ambasadorul extraordinar…

