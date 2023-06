Stiri pe aceeasi tema

- Mii de maghiari s-au adunat la Budapesta pentru a protesta impotriva noii legislații care ar elimina statutul de funcționar public al profesorilor, precum și impotriva faptului ca poliția a agresat adolescenți in timpul unei demonstrații anterioare. Protestele de strada din ultimul an au fost pașnice,…

- Echipa UTA Arad a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, formatia CS Mioveni, in etapa a opta din play-out-ul Superligii. CITESTE SI Nationala Belarusului va juca in Ungaria meciurile cu Israel si Kosovo din preliminariile EURO 2024 13:13 14 Dinamo implinește 75 de ani. Ce raspuns…

- Ungaria trebuie sa combata Rusia, nu ideologia "woke", i-a transmis joi ambasadorul american la Budapesta, David Pressman, premierului ungar Viktor Orban, care a estimat de partea sa ca numai o revenire a lui Donald Trump la putere in SUA poate salva lumea in fata

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace care are ca scop incheierea razboiului dintre Rusia si Ucraina, a declarat, duminica, Papa Francisc, conform Reuters. Misiunea nu este insa publica, a precizat Suveranul Pontif. „Sunt dispus sa fac tot ce trebuie facut. Exista o misiune in desfasurare,…

- Papa Francisc lanseaza un apel vibrant la primirea migrantilor - ”Va rog, haideti sa deschidem portile!” -, duminica, la Budapesta, la o slujba in aer liber, in fata a zeci de mii de persoane, in ultima zi a vizitei sale in Ungaria, relateaza AFP.El a subliniat acest mesaj de-a lungul intregii sale…

- Sprijinul pentru partidul premierului maghiar este aproape neschimbat de la ultimul scrutin parlamentar, in vreme ce opoziția aduna cu 10 puncte procentuale mai puțin decat acum un an. In creștere pare a fi in schimb un partid extremist abia intrat in Parlament, scriu Blikk și Telex.Coaliția Fidesz-KDNP,…

- Romania a cerut reluarea dialogului tehnic intre Comisia Europeana și ministerele Agriculturii din statele afectate de afluxul de cereale din Ucraina, pentru recalcularea compensațiilor oferite fermierilor, afirma premierul Nicolae Ciuca. Șeful guvernului arata ca, impreuna cu premierii din Bulgaria,…

- Ungaria nu il va aresta pe presedintele rus Vladimir Putin daca acesta ar intra pe teritoriul ungar, intrucat nu ar exista niciun temei juridic, a declarat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, transmite Reuters, citat de digi24.ro