Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Alba a motivat decizia prin care a anulat o hotarare a consiliului de administratie de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia prin care s-au desfiintat clasele V – VIII de la Scoala Gimnaziala Micesti. Instanta a stabilit ca o ”iluzorie economie de bani” nu poate determina desfiintarea claselor…

- Instanța a constatat ca singurul criteriu avut in vedere de Inspectoratul Școlar și Liceul cu Program Sportiv a fost cel ”economic” Tribunalul Alba a motivat decizia prin care a anulat o hotarare a consiliului de administrație de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia prin care s-au desființat clasele…

- Comitetul de parinți al Școlii Gimnaziale Micești a caștigat in prima instanța procesul impotriva Ministerului Educației in ceea ce privește mutarea claselor V-VIII de la școala din Micești la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Tribunalul Alba a desființat hotararea prin care clasele din ciclul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica pentru 18 judete, valabila pana luni, la ora 5:00, precum si o informare meteorologica valabila pana...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 5:56, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 129 de kilometri, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica ...

- Membrii PSD Alba și-au facut poze, sambata dimineața, și și-au anunțat plecarea la miting prin mesajul: ”Am pornit cu entuziasm spre București!”. Mai multe autocare, microbuze si masini personale au plecat duminica dimineata din Alba Iulia si din alte orase ale judetului Alba cu membri si simpatizanti…

- Razboi, ura, stres, infidelitati, crime, suicid, accidente, proteste, divergente in politica….e trist sa traim asa in ziua de azi, nu? E greu sa schimbam noi lumea pe care tot noi am creat-o intr-un mod constient, inconstient sau manipulati. Din pacate nu detinem nici o bagheta magica prin care am putea…

- Polițiștii din Timiș au fost nevoiți sa traga cu pistolul ca sa aplaneze un scandal izbucnit intre vecini. Cearta a inceput la miezul nopții și a continuat spre dimineața. La un moment dat un barbat a apelat numarul unic de urgența 112.