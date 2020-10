Protejeaza-te de coronavirus cu mastile antivirale si antibacteriene de la ziga.ro Cea mai buna metoda de a te proteja de infectarea cu COVID-19 este purtarea corecta si permanenta a mastii in orice spatiu public (supermarket, institutie, mijloc de transport in comun, statie, pe strada, etc). Ceea ce nu este intotdeauna usor, nici pentru copii, nici pentru adulti, de aceea ziga.ro, laborator de creatie online specializat in personalizarea obiectelor, a adus pe piata masti antivirale si antibacteriene ergonomice, confectionate dintr-un material extrem de usor printr-o tehnica inovatoare si certificate ca echipament medical.



Fabricate in Italia, aceste masti antivirale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela a descoperit un tratament extrem de eficient pentru a elimina complet noul coronavirus fara efecte secundare, a declarat duminica presedintele tarii Nicolas Maduro, relateaza dpa.Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului viitor nu vom…

- In acest context, APC a atras atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc in eroare consumatorii in privinta protectiei asigurate de aceste produse impotriva SARS-CoV-2. "In actualul context sanitar de crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu…

- Peste 1500 de copii din Romania, Republica Moldova și copii romani din țari precum Belgia, UK, Germania sau Italia s-au inscris la selecția in vederea participarii la cursurile desfașurate la #școalaFDVDR, in anul educațional 2020-2021. Pana pe 12 octombrie, cand vor incepe cursurile, aceștia vor participa…

- Conform Stiripesurse, acesta s-ar fi infectat cu noul coronavirus si, deși deține o clinica de oncologie, Becali a refuzat sa fie tratat in spital, iar echipele medicale s-au deplasat la vila sa din Pipera. Aceeasi sursa sustine ca si mama latifundiarului, Alexandrina, ar fi fost infectata.…

- De cand maștile de protecție au devenit parte din cotidian, odata cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, cercetatorii fac tot felul de teste pentru a vedea care sunt cele mai eficiente in ținerea la distanța a noului agent patogen. Ce lucru important trebuie sa reținem noi este ca exista o diferența intre…

- Studiul efectuat Nationwide Children's Hospital din Statele Unite si-a propus inițial sa determine perioada de care au nevoie copii pentru a elimina virusul din organism si momentul in care ei incep sa produca anticorpi. Insa au descoperit ca „virusul si anticorpii pot coexista la pacientii tineri".…

- Peste cateva zile, școlarii din Europa se vor reintoarce treptat la cursuri, dar fața de inceputul anului școlar precedent, schimbarea e radicala: purtarea maștilor, masurile stricte de igiena și distanțarea sociala fac ca anul acesta școlar sa fie cu totul altceva decat ceilalți ani. Nu exista nici…

- Un copil, in varsta de 6 ani, se afla internat in stare grava la sectia ATI a Spitalului de Urgenta pentru Copii din Galati, dupa ce a fost pur si simplu sfartecat de un caine de lupta infometat, de rasa inca incerta. Cainele apartine bunicilor sai din partea tatalui, plecati la munca in Italia, care…