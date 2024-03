Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care un copil are o dieta limitata sau exista preocupari cu privire la aportul de nutrienți, medicul pediatru ar trebui consultat pentru recomandari suplimentare The post Sanatatea copilului Vitaminele esentiale pentru un copil sanatos, energic si destept first appeared on Informatia Zilei…

- A aduce o pisica in viața ta inseamna mai mult decat a avea un animal de companie; inseamna sa iți asumi responsabilitatea de a-i oferi un mediu care sa-i satisfaca nevoile complexe. Ingrijirea corecta a unei pisici nu se limiteaza la alimentație și afecțiune. Crearea unui spațiu de viața care sa respecte…

- In zonele tropicale exista frecvent pericolul de a contracta o boala infecțioasa așa cum sunt malaria si febra galbena. ,Este recomandat sa fie consultat medicul cel puțin 6 saptamani inainte de calatorie pentru a vedea de ce vaccinuri este nevoie.

- In procesul complex al creșterii unui copil, alegerea produselor adecvate devine o provocare semnificativa pentru parinți. Cu o multitudine de opțiuni disponibile, fiecare cu promisiuni și caracteristici specifice, Drool.ro se impune ca un partener de incredere pentru parinți, oferind o gama variata…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a convocat o ședința a Comandamentului Energetic de Iarna pentru a se asigura ca locuitorii din București și din intreaga țara nu vor intampina probleme in fața condițiilor meteo aspre. In contextul in care vremea rece iși face simțita prezența și cu riscul de…

- Temperaturile din nordul Europei nu sunt deloc blande. In Suedia și Finlanda termometrele au inregistrat minus 41 de grade Celsius, pentru prima data din 2021. Vremea friguroasa se va menține și in urmatoarele zile.

- Directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, a declarat, recent, ca economia globala se va diviza pe linii geopolitice. Țarile sunt inclinate spre diferite grupuri conduse de Statele Unite și China. Daca situația va continua, se va duce in cele din urma la o reducere…

- Țarile europene nu ating baremul de colectare impus de UE pentru deșeurile electrice și electronice. In ce situație se afla Romania! Mai exact, 4,9 milioane de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice au fost colectate spre reciclare din statele membre ale Uniunii Europene in anul 2021,…