- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a scris pe pagina sa de Facebook ca nu este nicio problema cu publicarea datelor statistice despre vaccinare, pentru ca sunt date statistice. Fostul ministru al Muncii spune ca știe ”ce tactica are sistemul public, mai ales cel militarizat”, dar trebuie…

- Dupa ce milioane de utilizatori au renuntat la WhatsApp si au trecut la Signal ori Telegram, din cauza partajarii datelor personale cu Facebook, WhatsApp vine acum cu o noua notificare, menita sa nu mai sperie la fel de tare utilizatorii.

- Autoritatea italiana pentru concurenta (AGCM) a anuntat miercuri o noua amenda, in valoare de 7 milioane de euro, impotriva Facebook pentru practica inselatoare in materie de protectie a datelor, transmite AFP. Potrivit AGCM, gigantul social media nu si-a informat in mod corect utilizatorii cu privire…

- Apple va cere utilizatorilor de iPhone-uri, din aceasta primavara, sa isi dea consimtamantul pentru urmarirea datelor lor pentru reclamele personalizare, afirmand ca vrea sa protejeze viata privata a utilizatorilor. In schimb, acest fapt va limita abilitatea aplicatiilor de a colecta date din telefoanele…

- CHIȘINAU, 15 ian - Sputnik. Moldova are nevoie de alegeri parlamentare anticipate, a declarat președintele Maia Sandu la un post privat de televiziune din Chișinau. Are Maia Sandu un candidat pentru funcția de prim-ministru? Intrebata daca are un candidat potrivit pentru funcția de premier,…