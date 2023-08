Protecția Copilului caută asistenți maternali. Cum vă puteți înscrie la cursul de formare Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș, partener in cadrul proiectului „TEAM UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor”, continua campania de recrutare și identificare de persoane interesate sa exercite profesia de asistent maternal profesionist și organizeaza un nou curs de formare a acestora. Persoanele interesate sunt așteptate sa depuna o cerere […] Articolul Protecția Copilului cauta asistenți maternali. Cum va puteți inscrie la cursul de formare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

