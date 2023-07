Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca din data de 12 iunie si pana in prezent a desfasurat 1.188 actiuni de control, in toate statiunile de pe litoral, 72 dintre acestea fiind generate de reclamatii primite de la consumatori, celelalte fiind actiuni operative sau care se inscriu in…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a aplicat, in prima luna a Comandamentului Litoral 2023, amenzi contraventionale in valoare de peste 6,5 milioane lei, in urma actiunilor de control, conform unui comunicat al institutiei.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a controlat peste 1.000 de operatori economici in prima luna a Comandamentului Litoral 2023 si a dat amenzi de peste 6,5 milioane de lei. De asemenea, au fost inchise temporar aproape 100 de unitati, pana la remedierea deficientelor constatate.…

- ANPC obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) obliga operatorii economici sa afiseze pretul cel mai mare si pretul cel mic al unui produs cu aceleasi caractere de font, culoare, marime, in cazul unor oferte. Presedintele ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca perioada in care pretul…

- Amenda de milioane de euro data de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului (ANPC) companiei aeriene Blue Air a fost redusa de instanța la doar 100.000 de lei. Blue Air castiga procesul intentat impotriva Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru amenda de 2 milioane…

- In urma neregulilor constatate, au fost aplicate urmatoarele sanctiuni: 76 de amenzi contraventionale in valoare totala de 318.000 de lei, 32 de avertismente, oprirea temporara de la comercializare a unor produse in valoare de peste 2.500 de lei, oprirea definitiva de la comercializare a produselor…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Timiș a plecat pe teren in județ pentru verificari la agenții economici. Pe data de 25 aprilie , o acțiune de control a vizat 7 operatori economici din Biled și 2 operatori economici din Șandra. In urma verificarilor intreprinse au fost constatate…