Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cibernetic asupra porturilor germane Bremerhaven sau Hamburg ar impiedica grav eforturile NATO de a trimite intariri militare aliatilor, a declarat pentru Reuters generalul american in retragere Ben Hodges, fost comandat al trupelor americane in Europa, care atrage atentia ca apararea cibernetica…

- Un atac cibernetic asupra porturilor Bremerhaven si Hamburg din Germania ar impiedica semnificativ eforturile NATO de a trimite intariri aliatilor, a declarat pentru Reuters generalul american in retragere Ben Hodges.

- Germania va instala protectii antiaeriene mai bune pentru cladirile ministerului apararii, care au fost survolate de mai multe drone suspecte, scrie vineri revista Der Spiegel, preluat de Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anunțat vineri ca va merge intr-o vizita oficiala in China la inceputul lunii noiembrie, impreuna cu o delegație de afaceri, deși a refuzat sa confirme daca va calatori cu președintele francez Emmanuel Macron, informeaza Reuters . „Am prevazut aceasta calatorie de multa…

- Germania este in discutii pentru cumpararea sistemului de aparare antiracheta Arrow 3 de la Israel, ca parte a eforturilor Berlinului de a-si consolida fortele armate dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat prim-ministrul israelian Yair Lapid, aflat luni intr-o vizita la Berlin, transmite…

- Germania a initiat convorbiri pentru a achizitiona sistemul de aparare antiracheta Arrov 3 de la Israel in cadrul eforturilor Berlinului de a-si consolida fortele armate dupa invazia Rusiei in Ucraina, a declarat luni premierul israelian Yair Lapid in cursul unei vizite in capitala germana, transmite…

- Germania a initiat convorbiri pentru a achizitiona sistemul de aparare antiracheta Arrow 3 de la Israel in cadrul eforturilor Berlinului de a-si consolida fortele armate dupa invazia Rusiei in Ucraina, a declarat luni premierul israelian Yair Lapid in cursul unei vizite in capitala germana, transmite…

- Patru persoane au fost arestate in urma celei mai mari capturi de heroina facute vreodata in Germania, a anuntat vineri procuratura germana, citata de Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…