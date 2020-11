Europarlamentarii Dragos Pislaru si Cristian Ghinea au prezentat joi masurile economice din planul USR PLUS pentru guvernare, aratand ca acestea reflecta si viziunea formatiunii despre modul in care pot fi valorificate cele 30 de miliarde de euro care vor reveni Romaniei, in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.



Conform lui Ghinea, viziunea Parlamentului European este ca statele membre sa prioritizeze banii din Planul de Redresare in functie de sase domenii de reforma prioritare si ca este "absolut vital ca Romania sa nu lucreze in contratimp", ci sa isi plieze planurile…