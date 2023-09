Stiri pe aceeasi tema

- Taxa pentru vacanțele romanilor in strainatate, propusa de FPTR. Reacțiile organizațiilor din domeniu Aplicarea unei taxe pe vacanțele romanilor in strainatate, anunțata ca inițiativa de catre Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), a generat reacții din partea celorlalte organizații din…

- Federatia Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR) a anuntat, miercuri, ca se disociaza ferm de propunerea Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), de impunere a unei taxe de promovare a turismului din Romania, pentru turistii romani care calatoresc in afara tarii noastre.Presedintele…

- Avand in vedere numeroasele solicitari din partea mass-media, reprezentanții Comitetului Director al Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) aduc urmatoarele precizari: – FPTR susține inființarea Organizației de Management al Destinației la nivel național, cu scopul de a revoluționa și…

- Ministrul Economiei Stefan-Radu Oprea a semnat, luni la Navodari, avizul de infiintare a Organizatiei de Management al Destinatiei (OMD) "Statiunea Mamaia Nord" si l-a inmanat primarului orasului Navodari, Florin Chelaru. Prin aceasta decizie, Stațiunea Mamaia Nord va fi obiectiv separat de investiții.„Imi…