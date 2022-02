Un proiect urbanistic ce starnește controverse este pe punctul de a ajunge in plenul Consiliului Local (CL). Proiectul este propus de persoane fizice in Tatarași, in zona Doi Baieți, și presupune construirea unei cladiri de birouri cu un regim de pana la 7 etaje pe un teren cu o suprafața de 667 mp, pe o insula unde se afla acum cateva spații comerciale cu regim parter. Este vorba despre zona din Tatarași deja sufocata de cladiri, in care se construiește in continuare și in care spațiul verde este tot mai redus, de la un an la altul. Regimul de inalțime este cu doua niveluri in subsol, parter,…