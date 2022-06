Stiri pe aceeasi tema

- Scoala romaneasca pierde elevi pe banda rulanta. Anul acesta se inregistreaza cei mai putini absolventi de liceu care sustin examenul de Bacalaureat de la Revolutie incoace. Expertii spun ca trebuie vazut in ce masura este vorba despre copii care nu mai vin la scoala si in ce masura e vorba despre „sindromul…

- Cat costa un implant dentar pret bun? Abunda aceasta intrebare in spatiul online: pe forumuri, in chat-ul clinicilor particulare, in social media si asa mai departe. Este firesc sa iti calculezi bugetul de care ai nevoie pentru interventiile dentare, dar nu trebuie sa te limitezi – exclusiv – la pret. …

- Miercuri, 4 mai 2022, la Sebeș a demarat activitatea fabricii ENVIPCO Romania, care ofera soluții inteligente de colectare selectiva. „Astazi, s-a dovedit, din nou, ca la Sebeș economia este vie și in plina dezvoltare. Toți ochii ațintiți spre municipiul nostru au vazut ca Sebeșul a fost și este un…

- Proprietarul unui apartament de langa campusul Hasdeu, din Cluj-Napoca, a ajuns sa ceara 200.000 de euro pe 38 de mp (5.200 de euro pe mp).”Imobilul este localizat pe str. Hasdeu, chiar langa bariera de intrare in campus, intr-un imobil nou construit.Apartamentul are o suprafața utila de 38 mp. Acesta…

- In urma evaluarii celor trei oferte, a fost selectata SC Strabag SRL, cu 12 subcontractanti, compania austriaca obtinand punctajul cel mai mare. Contractul, in valoare de aproximativ 327,94 milioane de lei fara TVA, vizeaza servicii de proiectare, elaborarea documentatiei tehnice si executia lucrarilor.…

- Conducerea Aeroportului Iasi a finalizat, marti, procedura de achizitie in urma careia a fost desemnata firma care se va ocupa de construirea noului terminal de pasageri, investitia ridicandu-se la aproximativ 327,9 milioane de lei, fara TVA. In urma evaluarii celor trei oferte, a fost selectata SC…

- Odata cu proiectele ”verzi” ale Bistriței, autobuzele electrice vor deveni un lucru obișnuit. Timp de doua saptamani, la Bistrița, e in teste primul autobuz electric romanesc. Linia Verde va oferi transport public in comun cu autobuze electrice. Deși s-a facut licitația pentru 10 autobuze, astfel de…