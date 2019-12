Incepand cu anul viitor, aproape 200 de proprietari din Timișoara de cladiri aflate in paragina vor fi supuși la supraimpozitare. O decizie in acest sens a fost luata, astazi, in ultimul plen al Consiliului Local Timișoara. Nu mai puțin de 188 de proiecte de hotarare privind majorarea impozitului pentru tot atatea imobile lasate de izbeliște […] Articolul Proprietarii a aproape 200 de cladiri din Timișoara lasate in paragina, supuși la supraimpozitare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .