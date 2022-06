Principalul propagandist al Rusiei, Vladimir Solovyov, a spus intr-o emisiune a televiziunii de stat ca Stalin a facut o mare greșeala ca a permis Germaniei sa existe, transmite Nexta. Discuția a pornit de la injurii la adresa cancelarului Germaniei Oloaf Scholz, rușii fiind deranjați de recentele afirmații ale Berlinului privind sprijinul pentru Ucraina. Russia is pretty angry with Germany these days. Emboldened by his recent meetings with Putin, top pro-Kremlin propagandist Vladimir Solovyov threatened Berlin and insulted Olaf Scholz for helping Ukraine and criticizing the Kremlin (clips from…