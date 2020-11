Ionel Danca, șeful Cancelariei prim-ministrului, a lansat un atac asupra PSD , acuzand partidul de "propaganda toxica, care a indus confuzie, haos și neincredere in populație". "Doamnelor și domnilor, am intrat in aceasta lupta inca de la inceputul anului impreuna, noi și dumneavoastra, și doar impreuna vom invinge aceasta epidemie. Noi, autoritațile publice, guvernul condus de premierul Ludovic Orban, cu susținerea președintelui Klaus Iohannis, am facut tot ceea ce este posibil in acest an pentru a proteja viețile și sanatatea romanilor. Noi și dumneavoastra, marea majoritate a romanilor, respecta,…