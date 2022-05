Stiri pe aceeasi tema

- Postul TV pro-Putin Tsargrad transmite ca Marea Britanie este in pragul canibalismului provocat de criza costului ridicat de trai. Totul a pornit de la o gluma a faimosului prezentator de televiziune Jeremy Clarkson.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor ucrainene si rusesti din cauza conflictului in curs, daca vor fi ridicate sanctiunile impotriva Moscovei. Rusia „este pregatita sa aduca o contributie semnificativa la depasirea…

- Este foarte posibil ca Ucraina sa fi pierdut tot atația militari cat a pierdut și Rusia, ceea ce reprezinta o problema. In plus, Kievul este dependent de livrarile de arme din partea Vestului, care au incetinit in ultima vreme. In acest timp, forțele rusești se regrupeaza și par pregatite de un razboi…

- Invadarea Ucrainei este pentru toata lumea un act criminal care il are drept garant pe Vladimir Putin și echipa sa aflata la carma statului rus actual. Propaganda de razboi pusa in mișcare de catre acest agresor folosește strategic, ca modus operandi, puncte sensibile, neavand niciun argument rațional…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken, 59 de ani, și Liz Truss, ministrul de externe al Marii Britanii au susținut o conferința de presa comuna la Washington. Blinken a lansat un apel pentru ca Rusia sa permita ucrainenilor sa paraseasca orașele care se confrunta cu „bombardamente necruțatoare” din…

- Invazia ordonata de presedintele rus Vladimir Putin in Ucraina va deveni mai brutala, a atentionat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Vicepremierul Marii Britanii, Dominic Raab, a declarat ca atacul Rusiei asupra Ucrainei se transforma intr-o aventura mult mai periculoasa decit și-a imaginat liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Sky News. In același timp, Raab a adaugat ca masurile…

- Atacul militar rusesc asupra Ucrainei „ar putea fi începutul sfârșitului” pentru președintele Vladimir Putin, a declarat ministrul de externe al Marii Britanii, Lizz Truss, transmite BBC cu referire la Zdg.md. „Observam rezistența ucraineana puternica și…