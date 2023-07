Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei nu intenționeaza sa desfașoare in Romania militari ai Bundeswehr (armata germana), in ciuda dorinței in acest sens a Bucureștiului, scrie, miercuri, Agenția DPA, citand un reprezentant al Ministerului german al Apararii, noteaza TASS, potrivit Rador.Surse din cadrul ministerului…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a comentat apelurile autoritatilor de la Chisinau privind reducerea prezenței diplomatice a Rusiei in Republica Moldova. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei considera ca numarul de angajați ai Ambasadei…

- Parlamentarii germani au eliberat miercuri plati in avans de pana la 560 de milioane de euro inainte de achizitionarea planificata a sistemului de aparare antiracheta Arrow-3, construit de Israel, pentru aproape 4 miliarde de euro (4,30 miliarde de dolari), un a declarat pentru Reuters un membru al…

- Arrow-3 este conceput pentru a intercepta rachete balistice in afara atmosferei terestre. Este stratul superior al matricei de aparare antiracheta a Israelului, care se extinde de la Iron Dome, care intercepteaza rachetele cu raza scurta de actiune, pana la rachetele cu raza lunga de actiune ale Arrow-3,…

- Un tribunal regional din Germania a emis o hotarare prin care Arhiepiscopia din Koln este obligata sa plateasca despagubiri in valoare de 300.000 de euro catre un barbat. Inițial, acesta ceruse dublul sumei.

- „Un grup de sabotaj ucrainean a aruncat in aer conducta de amoniac Togliatti-Odessa ”, care are o lungime de aproximativ 2.400 de kilometri și leaga un oraș rusesc de pe malul Volgai de portul ucrainean Pivdennyi, in apropiere de Odesa, la Marea Neagra, a anunțat Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat.…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat ironic stirea ca adjunctul șefului Ministerului de Externe al Ucrainei, fostul ambasador al Ucrainei in Germania, Andri Melnik, a cerut țarilor occidentale sa furnizeze Kievului de 10 ori mai multe arme.Diplomatul rus…

- Ministerul de Externe rus a anuntat sambata expulzarea a „peste 20” de diplomati germani, ca raspuns la o masura similara luata de Berlin, potrivit agerpres.ro, care citeaza AFP si Reuters.„Peste 20 de diplomati germani sunt expulzati din Rusia”, a anunțat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria…