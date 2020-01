Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a finalizat, in 23 ianuarie, dosarul de mare corupție al fostului primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc, in care acest este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și in forma continuata, alaturi de fiica sa și alte 10 persoane, legat de…

- Procurorii DNA cer in fata unui judecator de la Tribunalul Bucuresti condamnari cu executare plus aplicarea unui spor de pedeapsa pentru fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, pentru fiica acestuia si pentru alti zece inculpati, trimisi in judecata in 2015 intr-un dosar de abuz in serviciu in…

- Tribunalul București a finalizat, joi, dosarul de mare corupție al fostului primar al Piteștiului, Tudor Pendiuc, in care acest este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și in forma continuata, alaturi de fiica sa și alte 10 persoane, legat de modalitatea…

- Tribunalul București a pronunțat, luni, primele condamnari in dosarul Colectiv. Astfel, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de inchisoare, iar cei trei patroni ai clubului Colectiv la 11 ani și 8 luni fiecare. Pedepse spre maximum au primit și cei doi pompieri care au verificat…

- Sentinta amanata in dosarul Colectiv Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. Tribunalul Bucuresti a amânat pentru luni, 16 decembrie, sentinta în prima instanta în dosarul Colectiv, în care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului…

- Tribunalul Bucuresti a amanat, luni, pentru 16 decembrie, sentinta in prima instanta in dosarul Colectiv, in care sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Dosarul a fost trimis in instanta in aprilie 2016, initial la Judecatoria…

- Pronuntarea sentintei in dosarul Orizont, in care este judecat fostul primar al Buzaului, Constantin Boscodeala, a fost amanata pentru data de 12 decembrie. La termenul de miercuri, judecatorii Curtii de Apel Poiesti au considerat ca mai au nevoie de un scurt ragaz pana la stabilirea verdictului.

- Pronunțarea in dosarul Orizont, in care este judecat fostul primar al Buzaului, Constantin Boșcodeala, a fost amanata. La termenul de miercuri, magistrații Curții de Apel Poiești au decis ca mai au nevoie de un scurt ragaz pana vor veni cu verdictul in acest dosar. Astfel, pronunțarea a fost amanata…