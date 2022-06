Stiri pe aceeasi tema

- Un moment de teatru ce reproduce fragmentul de istorie in care s-a nascut Colonada din Buziaș, spectacol de fanfara, degustari de vin și preparate locale servite in Crama Aramic sambata, la pranz, spectacol de muzica populara și dansuri tradiționale interpretate de membrii Ansamblului Izvorașul sunt…

- In cursul noptii, in jurul orei 02:52, pompierii militari din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgenta cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoscara si un echipaj SMURD, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu la o unitate de cazare turistica din Talmaciu. La fata locului incendiul…

- Bone Ferenc a recunoscut ca a ucis-o pe Beata Molnar, strangand-o de gat, iar apoi a luat masuri pentru a-și ascunde urmele.In motivarea deciziei de arestare preventiva, procurorii au refacut filmul crimei: ”In perioada 21/22.05.2022, la o ora nestabilita, dar in intervalul 18:30 – 02:58, deplasandu-se…

- Concerte de fanfara, plimbari sub Colonada lui Sissi, bai termale și degustari de vin. De toate acestea au parte turiștii care vin la Buziaș, stațiune aflata la doar 32 de kilometri de Timișoara.

- Luni, 9 mai2022, in jurul orei 10.00 s-a constatat ca o persoana internata in varsta de 16 de ani, ce executa o masura educativa privativa de libertate, de 2 ani pentru savarșirea infracțiunii de Talharie calificata in cadrul Centrului Educativ Buziaș, s-a sustras de la executarea masurii educative…

- BAILE HERCULANE – In urma documentatiei depuse de Primaria Baile Herculane la Ministerul Turismului, traseul „Pe urmele imparatesei Elisabeta (Sisi)“ a devenit oficial Ruta Cultural Turistica! Recent, potrivit unei adrese transmise catre administratia locala din Baile Herculane, Ministerul Antreprenoriatului…

- Epava crucișatorului Moskva, scufundata de forțele ucrainene in jurul datei de 14 aprilie in zona Insulei Șerpilor, a ajuns in patrimoniul cultural subacvatic ucrainean. Ce a mai ramas din nava amiral a flotei ruse poarta acum numarul #2064 și intra in categoria echipamentelor științifice sau tehnice…

- O echipa a Știrilor TVR este in aceste momente in Ucraina. Alexandru Costache, Bogdan Militaru și Dorel Oanca sunt in apropiere de Kiev și se indreapta spre capitala Ucrainei. Alex Costache a transmis pentru Telejurnalul de la ora 20.