Promoție la Tarom de Ziua Aviației. Spre ce destinații scad prețurile la bilete De Ziua Aviației, compania de stat Tarom ofera reduceri de prețuri catre mai multe orașe din Europa. Astfel, în perioada 20-24 iulie, cei interesați pot cumpăra bilete cu 99 de euro dus-intors pe următoarele rute: de la Bucureşti la Atena, Istanbul, Roma și Salonic și de la Timişoara și Sibiu către Stuttgart. Potrivit unui comunicat al companiei, perioada de călătorie trebuie să fie cuprinsă între 15 septembrie și 30 noiembrie 2018, perioada minimă de şedere la destinaţie este de două zile sau… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TAROM analizeaza deschiderea unor noi rute de zbor in urmatoarele luni si anunta investitii in dezvoltarea flotei. Directorul general al companiei, Werner Wolff, a declarat intr-un interviu ca TAROM va lansa curse directe spre Odesa, Tbilisi, Baku si Erevan, pana la toamna, cel mai probabil.…

- Operatorul de stat Tarom anuleaza ruta Constanta – Chisinau si retur, care urma sa fie lansata din 1 iulie, de pe Aeroportului International Mihail Kogalniceanu din Constanta. "Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa vă informează…

- Probleme in zobor pentru un avion Boeing 737 al TAROM, care zbura pe ruta București – Amsterdam. Un geam s-a fisurat in zbor, aeronava introcandu-se pe Aroportul Otopeni. In urma cu doar cateva saptamani, un alt avion al TAROM a intampinat o problema asemanatoare, scrie Boardingpass.ro. Revenim cu detalii.…

- Tarom a anuntat pe pagina de Facebook introducerea zborurilor intre Cluj-Iași din 11 iunie. Tarifele incep de la 40 euro pentru o calatorie dus-intors, avand incluse un bagaj de mana de 10 kg, un bagaj de cala de 23 kg, catering la bord și check-in-ul. Primul zborul intern care va conecta…

- "TAROM a pregatit șase rute noi catre destinații cerute de pasagerii din România. Avem doua obiective. În primul rând vrem sa raspundem cerințelor pieței naționale, oferind zboruri eficiente catre Europa din Timișoara, Cluj, Sibiu sau Constanța. În al doilea rând,…

- TAROM isi dezvolta portofoliul de rute incepand de la 1 iulie 2018 si lanseaza o serie de noi curse: Timisoara - Paris, Timisoara - Stuttgart, Cluj - Paris, Sibiu - Stuttgart, Chisinau - Timisoara si Constanta - Chisinau. "Am tintit atingerea unor destinatii cu potential pentru pasagerii romani din…

- TAROM isi dezvolta portofoliul de rute incepand de la 1 iulie 2018 si lanseaza o serie de noi curse: Timisoara - Paris, Timisoara - Stuttgart, Cluj - Paris, Sibiu - Stuttgart, Chisinau - Timisoara si...

- In Romania, Turkish Airlines opereaza pe aeroporturile din Constanta, Cluj si Bucuresti, in vreme ce Lufthansa - ai carei reprezentanti sunt asteptati, de asemenea, la Casa Patrata intr-una din saptamanile urmatoare - opereaza pe pistele din Cluj, Timisoara, Sibiu si Bucuresti. Ambele companii au printre…