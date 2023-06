Promo-LEX a exprimat unele obiecții față de activitatea Legislativului In ședințele din 8 și 9 iunie ale Parlamentului, transparența decizionala a fost afectata in proporție de 46%, in cazul a 11 proiecte din cele 24 care au fost votate, atenționeaza Asociația Promo-LEX. Potrivit organizației, zece proiecte au fost votate fara a fi solicitate/ acordate /publicate acte aferente, iar in cazul a 4 proiecte nu a fost respectat termenul legal, de cel puțin 10 zile lucr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

