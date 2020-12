Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca, impreuna cu echipa sa, va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. ”Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi”, scrie premierul in mesajul de Anul Nou. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, in care promite ca impreuna cu echipa sa va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. l In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește despre perioada in care a condus Ministerul de Finanțe, spunand ca a…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca, impreuna cu echipa sa, va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. ”Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi”, scrie premierul in mesajul de Anul Nou. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca impreuna cu echipa sa va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi, scrie in mesajul de Anul Nou al premierului.

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca impreuna cu echipa sa va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi, scrie in mesajul de Anul Nou al premierului. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- Modele de FELICITARI de ANUL NOU 2021. Model de MESAJ de Anul Nou • URARI de ”la mulți ani” care pot fi transmise prin SMS de Revelion | zlatnainfo.ro Inca un an a trecut și a venit momentul sa lasam in urma toate grijile și supararile, și sa pașim in noul an cu zambetul pe buze. De sarbatori cele mai…

- Noul primar al Timișoarei a transmis un scurt mesaj catre cetațenii orașului, in ajun de Craciun și Anul Nou catre timișoreni. „Dragi timișoreni, Craciunul este sarbatoarea care-mi place cel mai mult, pentru ca ne unește in speranța. Sper ca indiferent de distanța fața de cei dragi, veți reuși sa gasiți…

- Președintele Klaus Iohannis va susține o declarație de presa, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Șeful statului este așteptat sa anunțe numele premierului pe care îl va desemna pentru formarea noului guvern.HotNews.ro va transmite livetext declarațiile lui Iohannis.Președintele Klaus…