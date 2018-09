Promisiune rămasă neonorată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa-Năsăud Indiscutabil, Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bistrita arata bine, fiind modernizat dupa ultimele standarde, cu o dotare de exceptie, servicii medicale si de igiena acceptabile. Mai este insa de lucrat pe linia pregatirii personalului, atat la medici, dar mai ales la personalul cu pregatire medie, asistente, infirmiere, personal de ingrijire. In privinta medicilor, eforturile facute de conducerea spitalului sunt laudabile, in conditiile in care o serie de medici tineri, in special din Cluj au optat pentru un loc de munca la Bistrita si acest lucru se observa in exercitarea actului medical.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

