Stiri pe aceeasi tema

- in cadrul concursului de proiecte 'Protectia biodiversitatii forestiere' Castigatorii concursului de proiecte 'Protectia biodiversitatii forestiere' sunt 'Asociatia Administratiilor Ariilor Naturale Protejate' cu un proiect despre restabilirea echilibrului ecologic in habitatul forestier din Parcul…

- Coronavirus in Romania. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat in consultare publica ghidul „Sprijin pentru persoanele angajate in cadrul intreprinderilor al caror domeniu de activitate este afectat direct…

- Ambasadoarea Franței in Romania, Michele Ramis și artistul francez Jean-Yves Thibaudet au lansat Strategia de promovare a Industriilor Culturale și Creative franceze in Romania la Institutul Francez din București.

- Compania germana Huf Group, furnizor leader la nivel global in domeniul sistemelor de inchidere si acces pentru industria de automotive, si-a relocat centrul de dezvoltare din Romania in proiectul ISHO, noul hub urban din apropierea centrului Timisoarei.

- Guvernul a aprobat, joi, 10 apeluri de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman, in suma totala de 250 de milioane de euro, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. El a precizat, la finalul sedintei Guvernului, ca doua apeluri de proiecte, in valoare de 60 de milioane de euro,…

- Institutul Francez din Romania si Ambasada Frantei anunta lansarea unui concurs de proiecte concepute de tineri si destinate tinerilor, cu tematica privind constructia europeana, educatia despre democratie si gandire critica, arta si implicare politica sau dezvoltarea unei constiinte ecologice.…

- Ambasada Frantei si Institutul Francez din Romania propun o cofinantare de pana la 5.000 de euro pentru organizatiile neguvernamentale care sustin proiecte legate de protectia biodiversitatii forestiere. Organizatiile isi pot trimite proiectele pentru acest concurs pana vineri, 28 februarie, inclusiv.…

- Ambasada Frantei in Romania si Institutul Francez din Romania propun o cofinantare de pana la 5.000 de euro pentru proiectele organizatiilor de tineret si ONG-urile care pun in valoare initiativele civice lansate de tineri si pentru tineri, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice transmis…