Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 iulie – 1 octombrie a.c., la nivelul județului Dambovița, a fost implementat proiectul de tradiție adresat tinerilor, denumit „Tineri (IN)formați”, rezultat al unei bune colaborari intre Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (C.P.E.C.A.) Dambovița și Direcția Județeana…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța, in contextul creat de implementarea programului Constanta - Capitala Tineretului, in parteneriat cu Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Tineret și Centrul de Resurse Educaționale și Psihosociale, lanseaza in atenția tinerilor provocarea…

- FOTO| Dialoguri rurale: Proiect al DJST Alba pentru incurajarea dialogului intre tinerii din Ciugud cu reprezentanți ai primariei si școlii FOTO| Dialoguri rurale: Proiect al DJST Alba pentru incurajarea dialogului intre tinerii din Ciugud cu reprezentanți ai primariei si școlii “Dialoguri rurale” –…

- Tineri din Dolj și alte trei județe vor fi informați despre importanța activitaților fizice și ale alimentației sanatoase in perioada 2 septembrie – 10 octombrie 2021, in cadrul proiectului Be healthy! Scopul proiectului este susținerea sanatații și calitații vieții tinerilor. Be healthy! promovarea…

- Proiectul Stop Bullying se desfasoara la Constanta.Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, alaturi de Asociatia Grupurilor Locale de Tineret prin Grupul Local de Tineret Constanta, cu sprijinul institutional al Inspectoratului Scolar Judetean Constanta si Centrul de Prevenire, Evaluare…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanța, alaturi de Asociația Grupurilor Locale de Tineret prin Grupul Local de Tineret Constanța, cu sprijinul instituțional al Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța, desfașoara prima…

- Asa au cantat elevi din judetul Bacau la festivitatea de inchidere a Taberei de Etnografie si Folclor „Acasa la noi”, gazduita de Centrul de Agrement de la Valea Budului. Despartamantul ASTRA „Vasile Alecsandri” Bacau, in colaborare cu Asociatia Cultural-Educativa „Vatra satului” si in parteneriat cu…