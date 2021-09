Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, NIcusor Dan, si presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Hubert Thuma, participa, miercuri, la prezentarea viitoarei retele de tren metropolitan Bucuresti – Ilfov, proiect initiat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov. Sunt…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, exclude varianta unei sistari a stimulentelor financiare pentru nou-nascuti, pentru persoanele adulte cu dizabilitati sau a voucherelor materna și spune ca anuntul de pe site-ul Directiei Generale de Asistenta Sociala reprezinta o eroare umana.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a admis luni ca Municipalitatea nu are in prezent bani pentru preluarea ELCEN de catre Termoenergetica, dar a mentionat ca Primaria doreste sa ii fie extinsa limita de indatorare, pentru a putea achita prima transa. Precizarile au fost facute in contextul…

- Nicusor Dan a anuntat ca in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost adoptat un proiect prin care bucurestenii si societatea civila pot decide asupra modului in care sunt cheltuiti banii din bugetul public, potrivit News.ro. „Proiectul de bugetare participativa…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, marți seara, la Digi 24, despre Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, care inca nu a intrat in PNL, partidul care l-a susținut in caștigarea alegerilor din București. "Sunt nedumerit ca nu a intrat in PNL. Existau foarte mult variante. Sa fii membru al…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, schimba conducerea Spitalului Clinic Coltea. Astfel, directorul general Mircea Lupusoru va fi schimbat din funcție. "Am hotarat sa nu mai prelungesc mandatul...

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ” weekend-ul curateniei” in care 300 de angajati ai STB curata si igienizeaza depourile, adaposturile din statii si mijloacele de transport.