- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut joi o noua declaratie de presa la Palatul Cotroceni in cadrul careia a subliniat inca o data ca trebuie sa respectam in continuare masurile impuse impotriva Covid-19 pentru ca exista riscul ca epidemia sa se reaprinda foarte usor. Presedintele a subliniat…

- Parlamentul European (PE) a aprobat un pachet de ajutor pentru statele membre de 37 de miliarde de euro pentru lupta cu pandemia de coronavirus. Eurodeputatii au fost de accord ca operatorii aerieni sa renunte la zborurile fara pasageri, fara a fi in pericol sa isi piarda slotul orar.Pentru…

- Romania, in topul țarilor UE cu cel mai insemnat avans economic in 2019. Irlanda a depașit toate așteptarile Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,1% in zona euro si o crestere de 0,2% in Uniunea Europeana in trimestrul patru 2019 comparativ cu trimestrul precedent. În rândul…

- MAMA. Primul și cel mai frumos cuvant. Cel mai cald gand. Mama, de cele mai multe ori ne aduce la viața și renunța la tot ce era ea și la ce ar fi putut ajunge pentru a ne avea pe noi. Ne imprumuta chipul ei și ne umple sufletele cu comori numai de ea știute, pe care le descoperim, pe rand, pana ne…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca PNDL nu trebuie desființat, ci regandit, mesajul fiindu-le transmis primarilor care participa la adunarea generala a Asociației Comunelor din Romania, scrie Hotnews. Cele mai importante declarații: Am ințeles ca vreți sa ne vedem mai des, acest lucru mi-l doresc…

- Mura Masa (Marea Britanie), Little Dragon (Suedia), Lemaitre (SUA), Grasu XXL live band (Romania), Guess Who live band (Romania) si Spike (Romania) sunt primele nume confirmate pentru lineup-ul celei de-a doua editii a festivalului Fall in Love, care va avea loc in perioada 4 - 6 septembrie, pe domeniul…

- Romania are elevi geniali pe care poate prea putina lume ii cunoaste. Ne reprezinta cu succes la cele mai importante olimpiade internationale unde castiga, an de an, medalii de aur.Un astfel de exemplu de elev eminent vine de la un colegiu national din Constanta, care a castigat pe parcursul studiilor…

- Romania ascunde multe minuni: locuri frumoase, ascunse de civilizație;monumente istorice, antice sau medievale, dar și monumente ale naturii, neschimbate de secole. Ele sunt multe, dar doar cateva au fost incluse pana acum pe lista patrimoniului mondial UNESCO, o recunoaștere a caracterului aparte și…