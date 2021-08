Proiectul SMURD-2, in valoare de peste 10 milioane de euro, este finanțat prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate și are ca obiectiv creșterea capacitații de intervenție in situații de urgența in Romania și Republica Moldova. La eveniment au fost prezenți Secretarul de Stat in cadrul MAI, Raed Arafat, Inspectorul General al IGSU, Dan Paul Iamandi, Secretarul de Stat in cadrul MAI din Republica Moldova, Alexandru Oprea, Secretarul de Stat in cadrul Ministerului Sanatații din Republica Moldova, Zinaida Bezverhni, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și alte oficialitați.…