- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului, conform Agerpres.roVor fi respectate prevederile Curtii Constitutionale, vor fi respectate prevederile din PNRR, in rest suntem pe ultimele discutii si proiectul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni, in Parlament, ca proiectul privind pensiile speciale va fi finalizat in cateva zile si inaintat Guvernului. El a dat asigurari ca draftul de proiect care este pe final indeplineste toate criteriile din PNRR.

- „De la preluarea mandatului, sfarșitul lui noiembrie 2021, am avut de indeplinit un jalon din PNRR. Mi-am propus sa indeplinesc PNRR in deplina transparența, spre deosebire de dumneavoastra.Recent Banca Mondiala ne-a inaintat și un raport pe baza caruia lucram acum. Nu in secret. Acest proiect va fi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a prezentat luni, la Parlament, solutiile Bancii Mondiale pentru indeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile: Sa aiba parte de contributivitate, sa aiba un stagiu minim si sa nu mai fie nicio pensie care sa depaseasca venitul din timpul serviciului. El a mai spus…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a vorbit despre jaloanele din Programul Național de Redresare și Reziliența (PNNR) care vizeaza pensiile, precizand ca se impune o regandire a acestora. „Avem doua jaloane pe ceea ce inseamna pensiile și sistemul de pensii. Un prim jalon, care este la sfarșitul…